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جديد المحليات > “حساب المواطن” يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل
10/04/2023   5:26 ص

“حساب المواطن” يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل

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أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء إيداع مبالغ الدعم المخصص لشهر أبريل في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج، أن عمليات إيداع الدفعة الـ 65 من الدعم للمستفيدين سوف تستمر حتى نهاية اليوم (الإثنين).

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أمر بناءً على ما رفعه وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية؛ مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت، لمستفيدي برنامج حساب المواطن، لمدة أربعة أشهر، حتى دفعة شهر يوليو 2023م. وفق “أخبار 24”.

“حساب المواطن” يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أبريل

جديد المحليات
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