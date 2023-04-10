“الصحة”: جرعة محدثة من لقاح “كورونا” ضد المتحورات الجديدة

شددت وزارة الصحة على ضرورة استكمال التحصين بـ”الجرعة التنشيطية”، من قبل مختلف الأعمار، للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد19”.
وأكدت الوزارة، توفر الجرعة المحدثة من لقاح كورونا “كوفيد 19″، للراغبين في الحصول عليها، لمن أمضى شهرين فأكثر من تلقي الجرعة السابقة، وذلك من عمر 12 عاماً فأكثر.
وأشارت “الصحة” لسهولة الحصول على اللقاح، من خلال حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”، وحددت الفئات المستهدفة للجرعة التنشيطية، وهم (كبار السن، ذَوُو الأمراض المناعية والأمراض المزمنة، والفئات ذات الخطورة العالية)، إضافة إلى العاملين في بيئات العمل، التي تزيد من فرصة الإصابة في الفيروس أو انتشاره، والأفراد الذين مضى على تلقيهم الجرعة السابقة شهران فأكثر. وفق “أخبار 24”.
وكشفت أن هذه الجرعة من اللقاح، تحتوي على تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا “كوفيد 19″، فيما تُسهم في تعزيز مستوى استكمال تحصين الفرد ضدها، وتمنح الجرعة لمتلقيها حماية أفضل، ضد المضاعفات الصحية الناجمة عن الإصابة بالفيروس.
وتمثل الجرعة التنشيطية، عاملاً وقائياً، ويتم تلقيها بعد الجرعات الأساسية؛ بهدف تعزيز المناعة ضد متحورات كورونا، حيث يتمتع اللقاح (الجرعات الأساسية التي سبق تلقيها) بقدر جيد نسبياً من الفعالية ضد متحورات الفيروس.