بسبب الأحوال الجوية.. تعليق الدراسة الحضورية اليوم بعدد من محافظات المدينة

قررت إدارات التعليم في محافظات مهد الذهب وينبع والعلا بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بُعد عَبْر منصة “مدرستي” اليوم (الإثنين) في جميع مدارس العلا والمهد والعيص؛ بسبب الأحوال الجوية.
وأكدت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، أن قرار تعليق الدراسة في مدارس مكتب تعليم العيص والقطاعات التابعة له، جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصاً على سلامة الجميع.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل، لتشمل أجزاء من مناطق الرياض وعسير والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان، وغيرها. وفق “أخبار 24”.