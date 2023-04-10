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جديد المحليات > يد “سلمان للإغاثة” تطال عدة دول بـ”أطنان” من المواد الغذائية
10/04/2023   5:26 ص

يد “سلمان للإغاثة” تطال عدة دول بـ”أطنان” من المواد الغذائية

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يعكف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، على تقديم خدماته ومساعداته المختلفة في عدد من البلدان على مستوى العالم.

ووزع المركز 426 سلة غذائية لمتضرري الزلزال بسوريا، و39 طنًا للاجئين السوريين والفلسطينيين بلبنان، و56 طنًا في نيجيريا، بالإضافة إلى 3 أطنان في ألبانيا، و16 طنًا في إندونيسيا.

واستفاد 3 آلاف شخص من مشروع سلة الإطعام الرمضانية التي دعمها المركز في عدة مناطق في بنجلاديش، كما استفاد 40 ألف شخص من أكياس الدقيق التي وزعها المركز في الصومال. وفق “أخبار 24”.

وقدمت العيادات الطبية التابعة للمركز، خدماتها لـ 214 مستفيدًا في حرض باليمن خلال أسبوع.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

يد “سلمان للإغاثة” تطال عدة دول بـ”أطنان” من المواد الغذائية

جديد المحليات
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