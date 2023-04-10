وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى عدن

استقبل ميناء عدن اليمني، أمس (الأحد)، الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بكميات بلغت 30 ألف طن متري.
وتسهم المنحة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات، والمراكز الطبية، والطرق، والمدارس، والمنشآت الحكومية، والمطارات، والموانئ، وتعزز الحركة التجارية والاقتصادية؛ مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية.
وتأتي المنحة امتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4.2 مليار دولار، التي كان آخِرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار، تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، وقد أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني.
وبلغ عدد المستفيدين من المنحة 9.8 مليون مستفيد، وأسهمت في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية، وتوفير ما نسبته 20% من ميزانية الحكومة اليمنية.
ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر منحة المشتقات النفطية إلى الإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني، وكذلك الإسهام في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الكهرباء في اليمن، واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر على الشعب اليمني.
وفق “أخبار 24”.