بالفيديو.. رونالدو يظهر غاضبًا عقب مباراة النصر أمام الفيحاء

ظهر محترف نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غاضبًا عقب مباراة فريقه أمام الفيحاء.
وأظهرت الكاميرات مشهد غضب رونالدو عقب خسارة فريقه لنقطتين ثمينتين في صراع صدارة دوري روشن.
وانتهت أحداث مباراة النصر والفيحاء، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي بالتعادل السلبي بدون أهداف، والتي أقيمت بينهما مساء الأحد. وفق “أخبار 24”.
بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني، فيما وصل الفيحاء إلى النقطة 25 في المركز 11 بجدول الترتيب.
رونالدو بعد نهاية المباراة#الفيحاء_النصر | #SSC pic.twitter.com/qVRsRFK2iU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 9, 2023