مندش: لم نلعب للتعادل أمام النصر

أكد لاعب الفيحاء سلطان مندش أن فريقنا لم يلعب من أجل نقطة التعادل أمام النصر، لافتًا إلى أن فريقه سعى منذ بداية اللقاء لاستغلال أي فرصة من أجل الفوز.
وانتهت أحداث مباراة النصر والفيحاء، ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي بالتعادل السلبي بدون أهداف، والتي أقيمت بينهما مساء الأحد.
وقال مندش في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “عندما نخوض مباريات على أرضنا نطمح للفوز رغم صعوبة المواجهة أمام النصر”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “قدمنا مباراة كبيرة أمام النصر، وسنحت لنا العديد من الفرص وعلينا أن نبني على ما قدمناه اليوم لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.”