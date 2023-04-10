منها إيقاف “كويلار”.. الانضباط تصدر رسميا عدة عقوبات تجاه الهلال

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء الأحد، رسميًا، إصدار عدة عقوبات تجاه لاعبي ومدرب الهلال؛ بسبب مباراة الفريق أمام الشباب، التي أقيمت السبت الماضي ضمن الجولة الـ22 بدوري روشن، وانتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.
وأصدرت الانضباط قرارًا بإيقاف لاعب الهلال كويلار مباراتين، بما في ذلك الإيقاف التلقائي للبطاقة الحمراء المباشرة؛ لقيامه بالسلوك المشين تجاه لاعب الفريق المنافس، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير حكم المباراة.
كما ألزمت اللاعب غوستافو كويلار بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، في قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق. وفق “أخبار 24”.
وقررت لجنة الانضباط تغريم كل من اللاعب ميشايل أوليفيرا، والمدير التنفيذي لكرة القدم بالهلال، فهد المفرج، ومدرب الفريق رامون دياز، 20 ألف ريال لكل منهم بعد تصريحاتهم الإعلامية، والإساءة تجاه حكم المباراة.