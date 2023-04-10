تسليم 525 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بمكة

سلم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان 525 وحدة سكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة وسكان الأحياء العشوائية بجدة.
وشهد حفل التوزيع نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله البدير، وذلك بالتزامن مع انطلاق حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري مطلع شهر رمضان.
من جانبه، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل حرص الوزارة على توفير المسكن الملائم للأسر المستفيدة بمختلف مناطق المملكة، مقدماً شكره لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه، على رعايتهما لحفل تسليم المستفيدين من الأسر الأشد حاجة.
وفق “أخبار 24”.