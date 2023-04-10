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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بغبار وأتربة تشمل جميع المناطق
10/04/2023   8:17 ص

طقس اليوم.. أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بغبار وأتربة تشمل جميع المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ونجران وجازان وعسير.

وأضاف أن الفرصة ستتهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (38 درجة في مكة المكرمة وجدة، و32 درجة في المدينة المنورة والرياض، و35 درجة في الدمام، و23 درجة في أبها).

طقس اليوم.. أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بغبار وأتربة تشمل جميع المناطق

جديد المحليات
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