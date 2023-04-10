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جديد المحليات > شاهد.. هطول أمطار غزيرة على الحرمين الشريفين
10/04/2023   8:16 ص

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على الحرمين الشريفين

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هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما فيها الحرم المكي والحرم النبوي.

وأظهرت مقاطع فيديو، ھطول أمطار على أروقة وساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي، بينما واصل ضيوف الرحمن أداء الطواف حول الكعبة المشرفة بشكل طبيعي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل، لتشمل أجزاء من مناطق الرياض وعسير والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان، وغيرها.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على الحرمين الشريفين

جديد المحليات
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