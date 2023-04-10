شاهد.. هطول أمطار غزيرة على الحرمين الشريفين

هطلت أمطار غزيرة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما فيها الحرم المكي والحرم النبوي.
وأظهرت مقاطع فيديو، ھطول أمطار على أروقة وساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي، بينما واصل ضيوف الرحمن أداء الطواف حول الكعبة المشرفة بشكل طبيعي.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، حتى الخميس المقبل، لتشمل أجزاء من مناطق الرياض وعسير والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان، وغيرها.
أمطار 🌧️ 19 رمضان
📸: عبدالاله السلمي pic.twitter.com/KNZTAmsslv
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 10, 2023
أمطار 🌧️ 19 رمضان
📸: رائد العفيفي pic.twitter.com/nNk5CdPrD5
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) April 10, 2023
فيديو | مشاهد مباشرة لأمطار الحرم النبوي ليلة الـ 19 من شهر رمضان#الإخبارية pic.twitter.com/fauspLN8nD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2023
#أمطار_المدينة
19 رمضان#المدينة_المنورة
pic.twitter.com/Ayhb6oLfpm
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) April 10, 2023
طريق السلام
المنطقة المركزية الغربية
19 رمضان#أمطار_المدينة#المدينة_المنورة
pic.twitter.com/oZSmGlXPlT
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) April 10, 2023
فيديو | لقطات من الأمطار على الحرم المكي #الإخبارية pic.twitter.com/YnWPP4vehK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2023
فيديو | أمطار غزيرة تشهدها مكة المكرمة#الإخبارية pic.twitter.com/JQQe6aZDfQ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2023
وفق “أخبار 24”.