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جديد المحليات > إغلاق طريق الهدا مؤقتاً في الاتجاهين بسبب الأمطار
10/04/2023   8:28 ص

إغلاق طريق الهدا مؤقتاً في الاتجاهين بسبب الأمطار

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أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم (الإثنين)، إغلاق طريق الهدا الرابط بين العاصمة المقدسة والطائف مؤقتاً.

وأوضحت أن الإغلاق بالاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار وحرصاً على سلامة مرتادي الطريق.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل ونجران وجازان وعسير. وفق “أخبار 24”.

إغلاق طريق الهدا مؤقتاً في الاتجاهين بسبب الأمطار

جديد المحليات
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