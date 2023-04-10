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جديد المحليات > تتضمن 125 طنا.. تدشين هدية خادم الحرمين من التمور في الأردن
10/04/2023   1:15 م

تتضمن 125 طنا.. تدشين هدية خادم الحرمين من التمور في الأردن

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شهد اليوم (الاثنين)، تدشين هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من التمور في الأردن والتي تتضمن 125 طنا، سيتم توزيعها على المحافظات والمناطق الأردنية المختلفة انطلاقا من منطقة القسطل.

وقالت سفارة المملكة في الأردن، إن الهدية دشنها سفير خادم الحرمين نايف السديري عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بحضور وإشراف رئيس الديوان الملكي الأردني العامر يوسف العيسوي.

وأضافت السفارة أن الهدية تأتي ضمن البرامج التي تقدمها حكومة المملكة في شهر رمضان المبارك لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم.

تدشين هدية خادم الحرمين من التمور في الأردن

تدشين هدية خادم الحرمين من التمور في الأردن

وفق “أخبار 24”.

تتضمن 125 طنا.. تدشين هدية خادم الحرمين من التمور في الأردن

جديد المحليات
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