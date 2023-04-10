“كبار العلماء”: الدعوة لإنشاء مذهب فقهي جديد “تفتقد الموضوعية والواقعية”

قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، اليوم (الاثنين)، إن الدعوة إلى إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد، تفتقد الموضوعية والواقعية، وذلك رداً على تصريحات الشيخ صالح المغامسي التي قال فيها إنه يتطلع لاستحداث مذهب فقهي جديد.
وأوضحت أن الفقه الإسلامي بمذاهبه الفقهية المعتبرة، واجتهاداته المتنوعة، يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، ويوفق بين حاجاتها والشريعة الإسلامية، وهو ما تبرهن عليه الهيئات العلمية، والمجامع الفقهية، التي تمارس الاجتهاد الجماعي.
وأضافت أن من نعم الله على المسلمين – في هذا الوقت – تيسر الاجتهاد الجماعي عبر هذه الهيئات والمجامع، التي تتفاعل إيجاباً مع حاجات المجتمع وتطوراته المعرفية والاجتماعية والاقتصادية، ومئات القرارات التي صدرت عن هذه المؤسسات المجمعية في مختلف المجالات برهان ساطع على ذلك. وفق “أخبار 24”.
وكان إمام وخطيب مسجد قباء سابقاً الشيخ صالح المغامسي، قد قال في تصريحات متلفزة قبل أيام قليلة إنه يرجو أن ينشئ الله على يديه مذهباً فقهيًا جديدًا لسد الثغرة الموجودة في الأمة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة.
وأضاف أن المراجعة للآراء الفقهية السالفة أمر لابد منه، مضيفاً أنه “طغى السند ودخلت أحاديث أحاد من الصعب نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم ما أضرّ بالأمة كثيراً”، بحسب تعبيره.