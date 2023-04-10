أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بمعرض “بينالي الفنون الإسلامية 2023″، الذي تنظمه مؤسسة بينالي الدرعية التابعة لوزارة الثقافة، والمقام على أرض صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.
وأكد أن الموقع الجغرافي للمملكة يحتضن إرثاً تاريخياً عريقاً، منوها بالجهود التي تبذلها القيادة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، وجهود وزارة الثقافة في إبراز الوجه الثقافي والحضاري المشرق للمملكة.
وزار آل الشيخ المعرض وتجول في أروقته التي ضمت نفائس ونوادر مقتنيات التُحف الإسلامية التي لم يسبق عرضها من قبل، ونفائس ثمينة من الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومقتنيات أثرية من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ومخطوطات قرآنية، إضافةً إلى نموذج مخطوط للمصحف الشريف من الذهب الخالص، وآخر من أقدم القطع الموجودة في العالم من ناحية التاريخ الإسلامي، وعدد من الأعمال الخشبية والمعدنية، وقطع أثرية وتُحف ومجسمات تاريخية جُلِبَت من متاحف عالمية.
وفق “أخبار 24”.