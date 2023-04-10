“هواوي” تعتزم اختيار الرياض مقرًا رئيسيًا لها في الشرق الأوسط

تعتزم شركة “هواوي تكنولوجيز”، اختيار الرياض مقرًا رئيسيًا لها في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تمتلك فيه حاليًا مقرين بكل من البحرين ودبي.
وأكدت مصادر خاصة بالشركة وفقًا لـ”بلومبرج”، أن هناك محادثات مع السلطات المعنية بالرياض لتعزيز وجودها في البلاد، في الوقت الذي لم تتخذ فيه الشركة قراراً نهائياً بعد.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة الصينية، لديها بالفعل مكاتب في العاصمة السعودية ومدن أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مجلس الوزراء أقر إنشاء البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية على أن يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وكانت المملكة قد أعلنت أنه اعتبارا من مطلع عام 2024، سيتم منع الكيانات الحكومية من التعامل مع الشركات الأجنبية التي ليس لديها مقار إقليمية في المملكة، باستثناء حالات محددة.