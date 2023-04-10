"الخطوط السعودية" تُقيم حفل إفطار للجنود المرابطين بالحد الجنوبي

نظمت الخطوط السعودية حفل إفطار رمضاني للجنود المرابطين على الحدود، وذلك ضمن مشاركتها في مبادرة “أجاويد”، التي وجه بإطلاقها أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، بهدف رفع مستوى جودة الأنشطة والفعاليات المجتمعية المقامة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح مساعد نائب الرئيس للمبيعات داخل المملكة بالشركة، وائل باصفار، أن حفل الإفطار الرمضاني للجنود البواسل، يأتي تقديراً لدورهم البطولي وجهودهم العظيمة في حماية الوطن والذود عن حدوده.
وأكد باصفار حرص الخطوط السعودية على تقديم المبادرات النوعية للجنود المرابطين بالحد الجنوبي، في إطار مسؤولياتها الاجتماعية كونها الناقل الوطني الذي يتشرف بخدمتهم وتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
وفق “أخبار 24”.