الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري تنطلق مساء اليوم عبر “إحسان”

تنطلق مساء اليوم (الاثنين) الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري، مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 11 مساءً، والتي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إطلاقها امتداداً للرعاية الكريمة من قبل خادم الحرمين لكافة جوانب أعمال الخير والإحسان .
وأشار الرئيس التنفيذي للمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، إبراهيم الحسيني، أن الحملة الوطنية الثالثة للعمل الخيري سيتزامن إطلاقها مع قرب دخول العشر الأواخر من رمضان، وستواصل استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين خلال ما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل.
وأوضح أن الحملة تهدف إلى تعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، وتمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية موثوقة، إذ تُعد منصة إحسان الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة؛ بوصفها منصة وطنية تضمن للمتبرع الشفافية وتتيح للمُحسنين فرص تبرع متنوعة يتم تحديثها بشكل يومي. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الحملة الوطنية للعمل الخيري ، تشرف عليها 12 جهة حكومية كلجنة إشرافية، كما تحظى بلجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمال المنصة إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مما أسهم في وصول إجمالي تبرعات المنصة إلى أكثر من 3 مليارات و300 مليون ريال، تعود بالنفع على أكثر من 4.8 مليون مستفيد ومستفيدة.