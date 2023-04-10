بتداولات 5.3 مليار ريال.. سوق الأسهم يتراجع عند 10905 نفاط

أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم (الاثنين)، على تراجع بنسبة 0.6%، ليغلق عند 10905 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليار ريال.
وأنهت أسهم بنك الرياض، وبنك البلاد، وبنك ساب، وسبكيم العالمية، والمراعي، ودار الأركان، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و3%، فيما تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2% عند 75.50 ريال.
كما أغلق سهم أسمنت العربية، عند 35.80 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 1.1 ريال للسهم، بينما هبط سهم سيسكو، بنسبة 2% عند 26.85 ريال. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، أغلق سهم “صدر” على صعود عند 41.95 ريال، فيما صعد سهم “أنعام القابضة”، بنسبة 10% عند 26.05 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم، تجاوزت الـ5 ملايين سهم.
وكان مجلس إدارة شركة “أنعام القابضة” قد أوصى بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى نصف ريال.