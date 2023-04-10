تفطير 23 ألف صائم في الأرجنتين ضمن برنامج خادم الحرمين

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية الأرجنتين، أن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، وهدية خادم الحرمين الشريفين من التمور استفاد منهما قرابة 23 ألف صائم في الأرجنتين.
وأكد نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين يوسف المواش، أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين هو جزءٌ من المشاريع الضخمة المقدَّمة للمسلمين بالعالم في شهر رمضان الكريم، مما يجسّد حرص القيادة الرشيدة على اجتماع المسلمين في أجواءٍ روحانية تملؤها المحبة والأخوة الصادقة، في مشهدٍ يعزّز وحدة المسلمين وتآلفهم وتآخيهم. وفق “أخبار 24”.
وأوضح مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي المكلف نايف الفعيم أن البرنامجين يستهدفان أكثر من 23 ألف صائم، بتوزيع ألفي سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم وكذلك التمور.
وأفاد بأن المركز يعمل على توزيعها على الجالية المسلمة، وكذلك المراكز والجمعيات الإسلامية في ولايات جمهورية الأرجنتين، وكذلك شمل البرنامجان الدول الأخرى كالأوروغواي والباراغواي والبرازيل.