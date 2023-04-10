تراجع الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1645 مليار ريال بنهاية مارس

تراجعت الأصول الاحتياطية الخارجية للبنك المركزي السعودي “ساما” خلال شهر مارس 2023 بقيمة 52.3 مليار ريال وبنسبة 3.1%، لتصل إلى 1.645 تريليون ريال، وذلك مقارنة بشهر فبراير 2023.
وبذلك تواصل الأصول الاحتياطية للسعودية في الخارج تراجُعها للشهر الرابع على التوالي على أساس شهري، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو 2021 حيث بلغت آنذاك 1.639 تريليون ريال.
ومقارنة بشهر مارس 2022، انخفضت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 47.55 مليار ريال وبنسبة 2.8%.
يُذكر أن أعلى قيمة للأصول خلال الـ15 شهراً الأخيرة بلغت 1.770 تريليون ريال، وذلك في شهر نوفمبر 2022.
جدير بالذكر أن الأصول الاحتياطية للسعودية تشمل 5 بنود؛ استثمارات في أوراق مالية في الخارج ونقد أجنبي وودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، والذهب النقدي. وفق “أخبار 24”.