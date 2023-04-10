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جديد المحليات > برعاية ملكية.. المنتدى الدولي للأمن السيبراني ينعقد في نوفمبر المقبل
10/04/2023   4:30 م

برعاية ملكية.. المنتدى الدولي للأمن السيبراني ينعقد في نوفمبر المقبل

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أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، عن تنظيم النسخة الثالثة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض، تحت عنوان “رسم الأولويات المشتركة في الفضاء السيبراني”، يومَيْ الثامن والتاسع من شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضحت الهيئة أن المنتدى سيحظى بمشاركة نخبة من صناع القرار، والرؤساء التنفيذيين من المنظمات الدولية ذات العلاقة؛ إضافة إلى مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى الذين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والأكاديمية، وأبرز الشركات العالمية.

وأشارت إلى أن المنتدى سيناقش عددًا من الموضوعات الإستراتيجية ذات الصلة بالأمن السيبراني؛ وسيشهد عقد مجموعة من الجلسات الحوارية التي تتركّز حول خمسة محاور فرعية ، “استقرار الفضاء السيبراني، والنمو في الفضاء السيبراني، والفجوات السيبرانية، والعقلية السيبرانية، بالإضافة إلى التطورات المستقبلية في الأمن السيبراني. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن أعمال المنتدى في نسخته الثانية تضمنت نقاشات مثمرة وتوقيع مذكرات تفاهم، وجذبت أكثر من 127 متحدثًا دوليًا رفيع المستوى، بمشاركة 9 آلاف شخص من 117 دولة يمثلون مختلف أصحاب المصلحة سواء من الجهات الحكومية، أو الخاصة، أو المنظمات غير الربحية، والأوساط التعليمية والأكاديمية حول العالم.

برعاية ملكية.. المنتدى الدولي للأمن السيبراني ينعقد في نوفمبر المقبل

جديد المحليات
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