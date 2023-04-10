أعلنت الهيئة العامة للعقار أنها أصدرت الترخيص لـ 237 مسجلاً عقارياُ، وذلك بعد اجتيازهم الدورة التأهيلية التي تُعَدّ أحد شروط المسجل العقاري في نظام التسجيل العيني للعقار.
وأوضحت الهيئة أن هذا العدد يمثل الدفعة الأولى من المسجلين العقاريين الذين تم تأهيلهم للقيام بأعمال التوثيق للتصرفات العقارية من خلال منصة التسجيل العيني، وسيتم خلال الفترة المقبلة تأهيل العدد الكافي من المسجلين لإنجاز مشروع السجل العقاري.
وأشارت إلى أنه بحسب نظام التسجيل العيني للعقار، يشترط في المسجل العقاري أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار، وأن يكون حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وألا يكون سبق وأن حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره، إضافةً إلى أي شرط آخر تحدده اللائحة. وفق “أخبار 24”.
وأفادت بأن المعهد العقاري -الذراع الأكاديمي للهيئة- يعمل على توفير التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنحهم رخصاً وشهادات احترافية معتمدة تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وذلك بالتعاون مع شركاء وبيوت خبرة محليين ودوليين في المجال العقاري.