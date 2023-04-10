بالصور.. سمو محافظ الخرج يرعى حفل تسليم الوحدات السكنية لمستفيدي الاسكان التنموي مفاتيح مسكنهم الأول

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمجلس ديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ حفل تسليم الوحدات السكنية لعدد من مستحقيها من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي بمحافظة الخرج، وذلك ضمن حملة اكتتاب جود وبالتعاون مع شؤون الإسكان بمنطقة الرياض، بحضور مدير عام شؤون الأسكان بمنطقة الرياض الاستاذ وليد بن ابراهيم الهدلق .
وفي بداية الحفل عبّر سمو محافظ الخرج عن سعادته في لقاء هذا اليوم، الذي يأتي في ظل مكتسبات جديدة وعطاء جديد في عهد الخير والبركة، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
وأضاف سموه تنهج قيادتنا الحكيمة دائماً في دعم المجالات التي تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والعمل على تلبيتها، وما هذه الخطوات الا استكمالاً لرقي وإعزاز المواطن وجعله يعيش في كرامة في مسكنه وفي معيشته.
وأشار سموه إلى الدور الهام الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في هذا الجانب، ممثلة بالإسكان التنموي.
وفي نهاية كلمته تمنى سمو محافظ الخرج السعادة والراحة للمستفيدين في مساكنهم الجديدة, وأن يكون الوطن عزيزاً دائماً بأبنائه وبناته.