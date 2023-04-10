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جديد الخرج > سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بالمحافظة
10/04/2023   5:12 م

سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بالمحافظة

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  استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ رئيس مجلس إدارة جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بالمحافظة الدكتور محمد بن عبدالله بن تميم، يرافقه أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

ونوه سموّه بما تحظى به الجمعيات الدعوية من دعم سخي ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، ثم استمع لشرح عن إنجازات الجمعية ودورها الدعوي في المحافظة، وإلى ما تقدمه الجمعية من برامج متنوعة وخدمات اجتماعية للمجتمع ، مطلعاً سموّه على تقرير الجمعية. من جانبه نوه رئيس الجمعية باهتمام ودعم سمو محافظ الخرج للعمل الخيري والدعوي بالمحافظة.

سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الدعوة وتوعية الجاليات بالمحافظة

جديد الخرج
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