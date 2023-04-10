يعتبر شرب كمية كافية من الماء خلال شهر رمضان من أبرز التحديات، نظرا لمحدودية وقت الإفطار وعدم اهتمام البعض بتناول السوائل خلال ساعات الإفطار.
وأكد المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية أن قلة شرب الماء تسبب تقلبات المزاج وصعوبة التركيز والتفكير والشعور بالتعب والإرهاق، ما يؤثر على الصحة النفسية للفرد.
وأوضح المركز أن الجسم يحتاج خلال اليوم من 6 إلى 8 أكواب من الماء، داعيا إلى شرب كمية كافية من الماء خلال ساعات الإفطار دون إفراط.
قلة شرب #الماء تسبب تقلبات المزاج وصعوبة التركيز والشعور بالتعب والإرهاقhttps://t.co/fUQCDuYRS4 pic.twitter.com/VVXOqELQ86
— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 10, 2023
وفق “أخبار 24”.