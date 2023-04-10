أكد سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الاثنين، أن زيارة الوفد السعودي لصنعاء، تأتي ضمن جهود إنهاء الأزمة اليمنية، ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021م، والوصول لحل سياسي شامل ومستدام.
وقال آل جابر، إن الزيارة إلى صنعاء جاءت بحضور الوفد العماني، وتهدف لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى، وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن.
وأكد أن المملكة حكومة وشعباً وقفت منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011م لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعودة الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.
وكان وفد سعودي برئاسة “السفير آل جابر” وصل صنعاء أمس (الأحد)، لإجراء محادثات مع “جماعة الحوثي”، للسعي لإحياء عملية السلام، وذلك في أعقاب التقارب الذي شهدته العلاقات السعودية الإيرانية.
ويأتي بلوغ الوفد السعودي للعاصمة صنعاء، بعد ليلة من وصول وفد عماني للجمهورية اليمنية، لبحث المسعى ذاته، المؤدي إلى نهاية الصراع الدائر منذ ثماني سنوات.
#السفير_آل_جابر: زيارتنا لـ #صنعاء لإنهاء الأزمة.. ودعماً لمبادرة “المملكة 2021”https://t.co/jT0gTSEuug pic.twitter.com/Kmg7EaSHzh
— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 10, 2023
وفق “أخبار 24”.