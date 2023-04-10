“هيئة الاتصالات” تنشر وثيقة معلومات رخصة ترددات النطاق 450 ميجاهرتز

نشرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، اليوم (الاثنين)، وثيقة معلومات رخصة ترددات شبكة الاتصالات المتخصصة، وذلك للنطاق الترددي 450 ميجاهرتز.
وتشمل عناصر الوثيقة النطاق الترددي للرخصة، وأهلية المشاركة وآلية الطرح، والمقابل المالي لرخصة الترددات، والتزامات رخصة الترددات، بالإضافة إلى معايير تقييم المتقدمين للحصول على الرخصة.
وتهدف الوثيقة إلى دعم وتبني التطبيقات الذكية، وأتمتة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تمكين التحول الرقمي، وتنمية الاحتياجات المدنية من أنظمة الاتصالات اللاسلكية، وتمكين تطبيقات إنترنت الأشياء في القطاعات الحيوية.
وحددت الهيئة يوم (الأحد)، الموافق 9 يوليو المقبل، موعدًا أخيرًا لاستقبال طلبات المشاركة من الجهات المؤهلة.
وفق “أخبار 24”.