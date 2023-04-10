رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الاثنين)، الاجتماع الأول لمجلس الشراكة التعديني والصناعات التعدينية، والذي استعرض تحديات قطاع التعدين.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن مجلس الشراكة التعديني يهدف إلى توفير قناة تضمن استمرارية التواصل المؤسسي بين ممثلي التعدين في القطاعين الخاص والحكومي، بما يُمَكِّن القطاع الخاص من أداء دوره، في الرفع من تنافسية قطاع التعدين في المملكة.
وذكر أن اختصاصات المجلس تشمل عقد لقاءات دورية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، وحصر التحديات الواردة من القطاع الخاص وتقييمها وتحديد أولويات العمل عليها، ورفع المقترحات التحسينية حول السياسات والتشريعات القطاعية، ومراجعة ما يُحال للمجلس من إستراتيجيات ومبادرات.
وأشار إلى أن المجلس يتضمن ممثلي اللجان الوطنية ذات العلاقة التابعة لاتحاد الغرف السعودية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الوطنية الكبرى التابعة للقطاع، وممثلي شركات خدمات التعدين، والخبراء المختصين في قطاع التعدين، وممثل عن المجلس الصناعي.
وحول مهام العمل، أكد المتحدث باسم الوزارة، أن مهام أمانة المجلس التعديني تُسند لأمانة لجنة قطاع التعدين، وتتولى تأسيس فرق العمل وتعيين رئيس لكل فريق، واعتماد الأدوار والمهام المسندة للفرق، وتسمية الممثلين عن شؤون التعدين بالوزارة للعمل مع كل فريق.
وفق “أخبار 24”.