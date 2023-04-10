“الصحة”: 600 ريال شهرياً للممارسين الصحيين بدلاً من الوجبات الغذائية

أصدرت وزارة الصحة قرارا بصرف مبلغ لا يزيد على 600 ريال شهريا بدلا عن الوجبات الغذائية لأطقم التمريض ومن في حكمهن.
وأوضحت الوزارة أن الفئة المستحقة للبدل النقدي، تشمل الممارسين الصحيين من موظفي (“الخدمة المدنية – التشغيل الذاتي” من فئات الممرضات، القابلات، الصيدلانيات، الأخصائيات والفنيات بجميع تخصصاتهن الصحية والمساعدات الصحيات) الغير متزوجين الساكنين في سكن المستشفيات والمراكز الحكومية.
وأشارت إلى أن تكون حوكمة صرف البدل النقدي وفقا للبنود الواردة في خطاب وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية رقم 1797، داعية جهات الاختصاص إلى تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخه.
وذكرت مصادر لـ “أخبار 24” أنه تم الانتهاء من احصاء العاملين المستحقين للوجبات في مستشفيات المناطق والمراكز الصحية حيث سوف يتم صرف البدل بدءا من الشهر القادم ( مايو ).