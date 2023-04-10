“الصناعة”: 13 شركة تتأهل للحصول على رخصة كشف في موقعَيْ “محدد” و”الردينية” التعدينيين

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أسماء الشركات المؤهلة لمرحلة التأهيل المُسبق للمشاركة في المنافسة للحصول على رخصة كشف في كل من موقعَيْ “محدد” و”الردينية”.
وبلغ عدد الشركات المؤهلة 13 شركة، شملت شركة أفريكان رينبو للمعادن المحدودة، وألارا السعودية فينشرز، والمصانع الكبرى للتعدين “أماك”، وباريك قولد، وإي آر جي العربية المحدودة، وموشيكو ريسورسيس، والتعدين العربية السعودية “معادن”، ويالمادين المحدودة، وفيدانتا ليميتد، وتحالف شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده “أرتار” وشركة الذهب والمعادن المحدودة، وتحالف شركة عجلان وإخوانه للتعدين وشركة نورين للتعدين، وبانورو مانيرلز ليميتد، وتحالف رويال رود وشركة إم إس بي القابضة.
وأوضحت الوزارة أن موقع “محدد” يغطي مساحة 139 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص، فيما يغطي موقع “الردينية” مساحة 75 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب خام الزنك والفضة.
وأضافت الوزارة أن الإعلان عن أسماء المتنافسين المؤهلين للحصول على رخصة الكشف لموقعَيْ “محدد” و”الردينية” يمثل نهاية المرحلة الأولى من عملية المنافسة. وفق “أخبار 24”.
وأعلنت الوزارة عن استقبال العروض من المتنافسين المتأهلين إلى نهاية مايو المقبل، حيث يتم إعلان نتيجة الشركة الفائزة في شهر يونيو.
وأشارت إلى أن المجال ما زال مفتوحاً للتقديم على المنافسات الثلاث لموقع أم حديد وبئر عمق وجبل صهايبة.