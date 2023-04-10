مقارنة بالعام الماضي.. ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 6% خلال فبراير

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الاثنين)، ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6% في شهر فبراير لعام 2023، مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.
وأوضحت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر فبراير من العام الحالي بنسبة 2.2%، مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.
كما ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 16.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة 12.9%، مقارنة بشهر فبراير 2022. وفق “أخبار 24”.
وجاء ذلك نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.