نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > قرابة 1.2 مليون مُصل ومُعتمر بالمسجد الحرام بليلة الـ20 من رمضان
11/04/2023   5:39 ص

قرابة 1.2 مليون مُصل ومُعتمر بالمسجد الحرام بليلة الـ20 من رمضان

+ = -
846

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدد المُصلين والمُعتمرين في المسجد الحرام بلغ أمس (الإثنين) أكثر من 1.177 مليون مُصل ومُعتمر.

وأوضحت الرئاسة أنه جرى توزيع أكثر من 59.7 ألف عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 240 ألف مستفيد، وأكثر من 10.9 ألف مستفيد من الكتيبات والمطويات، و92 ألف مستفيد من التوعية الرقمية، وأكثر من 91 ألف مستفيد من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.

وأضافت أن عدد المستفيدين من مواقع كبار السن وذوي الإعاقة تجاوز 5.6 ألف مستفيد، كما استفاد أكثر من 5.6 ألف معتمر من خدمة التطويف، وأكثر من 105 آلاف مستفيد من الإرشاد المكاني باللغات.

الحرم المكي

وفق “أخبار 24”.

قرابة 1.2 مليون مُصل ومُعتمر بالمسجد الحرام بليلة الـ20 من رمضان

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885258050.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.