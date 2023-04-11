قرابة 1.2 مليون مُصل ومُعتمر بالمسجد الحرام بليلة الـ20 من رمضان

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدد المُصلين والمُعتمرين في المسجد الحرام بلغ أمس (الإثنين) أكثر من 1.177 مليون مُصل ومُعتمر.
وأوضحت الرئاسة أنه جرى توزيع أكثر من 59.7 ألف عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 240 ألف مستفيد، وأكثر من 10.9 ألف مستفيد من الكتيبات والمطويات، و92 ألف مستفيد من التوعية الرقمية، وأكثر من 91 ألف مستفيد من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.
وأضافت أن عدد المستفيدين من مواقع كبار السن وذوي الإعاقة تجاوز 5.6 ألف مستفيد، كما استفاد أكثر من 5.6 ألف معتمر من خدمة التطويف، وأكثر من 105 آلاف مستفيد من الإرشاد المكاني باللغات.
وفق “أخبار 24”.