خلال ترؤسه الاجتماع السنوي لأمراء المناطق.. وزير الداخلية يدشن منصة “مناطق”

دشن وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود، المنصة الرقمية “مناطق” التي تساند إمارات المناطق في تنفيذ مهامها، وذلك خلال ترؤسه الاجتماع السنوي الـ30 لأصحاب السمو أمراء المناطق.
وستعرض المنصة المؤشرات الاجتماعية والسكانية والاقتصادية بما يدعم القرارات التي تقدمها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بالتخطيط المكاني للخدمات العامة، وتحديد مدى كفايتها وتحقيق كفاءة الإنفاق فيها.
كما تناول الاجتماع العديد من الموضوعات، والتي تهدف إلى تمكين إمارات المناطق من أداء مهامها وتعزيز قدراتها، والتقارير وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال.
ونوه وزير الداخلية وأمراء المناطق بما تقدمه قيادة المملكة من خدمات جليلة لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، مشيدين بالجهود التي تبذلها جميع القطاعات في سبيل ذلك، داعين الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها. وفق “أخبار 24”.
وتوصل الاجتماع إلى عدد من التوصيات تمهيدًا لرفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.