باحث: 1500 موقع أثري في المدينة والكثير منها متاح للزيارة

كشف الباحث التاريخي الدكتور فؤاد المغامسي، أن منطقة المدينة يتوفر فيها أكثر من 1500 موقع أثري تاريخي حضاري، بينها “بئر الهجيم”، ومنطقة مسجد العصبة، الموجودة داخل أحد البساتين الذي يعود إلى ما قبل هجرة النبي ﷺ.
وأضاف المغامسي لـ”أخبار 24″ أن بئر غرس أصبحت الآن متاحة للزوار، كما أن وادي العقيق المبارك أصبح وجهة سياحية لكل زوار المدينة، وهذه المواقع قامت عليها الجهات المعنية بعد دراستها وحصرها، وجعلتها ضمن الأولويات لتكون مؤهلة لاستقبال السياح.
وأوضح أنه يتم الاعتماد على المصادر التاريخية لمعرفة المواقع التاريخية والتعريف بها، معبراً عن شكره للجهات المعنية خاصة وزارة الثقافة المهتمة بتوثيق المعلومات التاريخية من مصادرها الأصلية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “بئر الهجيم” هي بئر أثرية يعود تاريخها لما قبل عصر النبوة تقع في المدينة المنورة، وقد روي في الأثر أن الرسول ﷺ شرب منها، وإلى جانبها يقع مسجد العصبة، وهو من المساجد التي صلى فيها الرسول -عليه أفضل الصلاة والتسليم- ويقع في منطقة العصبة في قباء جنوب غرب المسجد النبوي الشريف داخل بستان على طريق الهجرة الآن، وشرفت المنطقة بمرور الركب النبوي الشريف يوم الهجرة النبوية المباركة.
فيما يُعرف مسجد العصبة بمسجد التوبة أو مسجد النور أو مسجد أحد، وسُمي بهذا الاسم لوقوعه في قرية العصبة، حيث نزل الصحابة المهاجرون قبل مقدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
باحث: 1500 موقع أثري في #المدينة والكثير منها متاح للزيارةhttps://t.co/afxkNGHW1X pic.twitter.com/3YZEYBu8zk
— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 10, 2023