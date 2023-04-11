140 مليون ريال غرامات على 14 شركة تعمل في قطاع الإسمنت

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة قرارا بإيقاع غرامات مالية بقيمة 140 مليون ريال، على 14 شركة تعمل في قطاع الإسمنت لثبوت انتهاكها للفقرة 1 من المادة 4 من نظام المنافسة.
وتحظر “المنافسة” الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة وبخاصة ما يأتي: التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة، أو الخفض، أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروع.
وتهيب الهيئة بجميع المنشآت الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية. وفق “أخبار 24”.