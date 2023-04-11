بالفيديو والصور.. الهلال يواصل نزيف النقاط في الدوري بتعادل مثير أمام الطائي

تعادل نادي الهلال مع نظيره الطائي بهدفين لكل منهما، في المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين في إطار منافسات الجولة 23 من دوري روشن على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
سجل هدفي الطائي كل من مبينزا وأمير سعيود في الدقيقتين 25 و35، فيما أحرز هدفي الهلال كل من صالح الشهري ميشايل في الدقيقتين 57 و72 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 46 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد إلى النقطة 28 في المركز الثامن.
أحداث المباراة
وبدأت المباراة بتمريرات قصيرة بين لاعبي الهلال في وسط ملعب الملز، دون أي خطورة على مرمى الطائي. حتى جاءت تصويبة من لاعب الهلال عبدالله الحمدان في الدقيقة (6) من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع.
وفي الدقيقة (12) أهدر فريق الهلال فرصة تسجيل هدف محقق، بعدما سدد موسى ماريغا تصويبة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها دفاع الطائي، وتأتي إلى صالح الشهري الذي سددها قوية تصدى لها حارس المرمى بنجاح.
وشهدت الدقيقة (20) هجمة خطيرة لفريق الطائي، بعدما انفرد أمير سعيود بمرمى فريق الهلال، ولكنه سدد الكرة بجوار القائم. قبل أن يسجل الطائي الهدف الأول عن طريق مبينزا، في الدقيقة (25)، بعد الرجوع لحكم الفار.
وشهدت الدقيقة (28) تصويبة من لاعب الهلال عبدالله الحمدان، من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع. وفي الدقيقة (35) سجل الطائي الهدف الثاني عن طريق لاعبه أمير سعيود.
الدقيقة (40) شهدت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الطائي عن طريق أمير سعيود، من ركلة ركنية على رأس مبينزا، الذي سدد كرة ولكن تصدى لها حارس مرمى الهلال بنجاح.
وحاول فريق الهلال تقليص النتيجة، في الدقيقة (43) من خلال تسديدة من موسى ماريغا، من خارج منطقة الجزاء، ولكنها جاءت بعيدة عن مرمى فريق الطائي.
بدأت أحداث الشوط الثاني بضغط من الهلال ومحاولات من جانب الطائي للصمود، والحفاظ على شباكهم نظيفة.
وفي الدقيقة 49، حاول مهاجم الهلال إيغالو إدراك الهدف الأول عبر تسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تصدى لها الحارس. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة 53، على طريقة إيغالو حاول ميشايل تسديد الكرة لكنها ارتطمت بالدفاع وخرجت بعيدًا.
وفي الدقيقة 57، أسفر ضغط الهلال عن الهدف الأول عن طريق صالح الشهري الذي تابع كرة ارتدت من تسديدة قوية لإيغالو، ليسكنها الشباك برأسية رائعة.
وفي الدقيقة 71، تمكن الهلال من إدراك التعادل عن طريق ميشايل بعد متابعة كرة ارتدت إثر تصويبة إيغالو من داخل منطقة الجزاء أيضًا.
واستمر الضغط الهلالي على أمل تسجيل هدف التقدم لكن في الوقت نفسه حاول نادي الطائي استغلال الكرات المرتدة.
تشكيل الفريقين
ودخل فريق الهلال مباراة الطائي بتشكيل مكون من: “عبدالله المعيوف – معاذ فقيهي – محمد جحفلي – خليفة الدوسري – محمد البريك- ناصر الدوسري – عبدالله عطيف – مصعب الجوير- عبدالله الحمدان – موسى ماريغا – صالح الشهري”.
فيما دخل الطائي المباراة بتشكيل مكون من: “فيكتور براغا في حراسة المرمى، وحسين قاسم وألفا سيميدو وعبدالكريم السلطان، ونواف القميري ومختار على وقوميز دينر، ونولدج موسونا ومحمد حرزان وأمير سعيود وجي مبينزا”.
🎥 هدف الطائي الأول في شباك الهلال عن طريق اللاعب مبينزا ⚽️#الهلال_الطائي#دوري_روشن_السعوديpic.twitter.com/2EtN7PCaY9
— سبورت 24 (@sporty_24) April 10, 2023
🎥 الطائي يعزز النتيجة ويسجل الهدف الثاني في مرمى الهلال عن طريق أمير سعيود ⚽️#الهلال_الطائي#دوري_روشن_السعوديpic.twitter.com/oEQxc9sSCy
— سبورت 24 (@sporty_24) April 10, 2023
#صالح_الشهري ُيقلص النتيجة ويسجل الهدف الأول لـ #الهلالpic.twitter.com/1UsnQXkkKi
— سبورت 24 (@sporty_24) April 10, 2023
#ميشايل يسجل الهدف التعادل لـ #الهلال pic.twitter.com/4zC3mAwefK
— سبورت 24 (@sporty_24) April 10, 2023