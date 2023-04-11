بالفيديو.. الشلهوب يكشف قصة مرض غريب عانى منه في طفولته

كشف محمد الشلهوب نجم الهلال السابق والمنتخب السعودي عن قصة التحاقه بناديه في عمر الـ 10 سنوات رغم صغر سنه.
وقال الشلهوب في تصريحات لبرنامج “ذات مع سامي الجابر”: “شاهدني كشافي النادي عندما كنت ألعب مع أخواني.. وقالوا إنه يجب أن يلتحق بالنادي”.
وأوضح الشلهوب أنه أصيب بمرض غريب في ظهره في عمر 12 عامًا، وأنه كان يمنعه من المشي، مضيفًا أنه زال بعد ذلك من تلقاء نفسه بسبب دعاء الوالدين وقراءة الشيوخ أيضًا.
وأشار نجم الهلال الأسبق إلى أن أول سنة احتراف كانت السبب في عدم إكمال محمد الشلهوب لدراسته الجامعية، مضيفًا أنه يعشق اللغات ويتحدث البرتغالية والإنجليزية.
وقال الشلهوب إنه لم يتوقع استدعاءه لأول مرة في المنتخب الوطني، خاصة أن الجميع يقول له إنه صغير ولن يتم استدعاؤك لكنه حلم وتحقق.
وكشف نجم الهلال السابق عن تفاصيل المباراة التى غيرت حياته، قائلاً: “إن مباراة المنتخب الوطني أمام أوزبكستان سجلت فيها هاتريك، وكانت انطلاقة مع المنتخب”.
وتحدث الشلهوب عن كواليس اتخاذ قرار الاعتزال، قائلاً: “كنت قادرًا على العطاء لأكثر من عامين، لكني اتخذت القرار خلال فترة جائحة كورونا، وهيأت نفسي خلال هذه الفترة بعيدًا عن أى ضغوط، خصوصا أني أمتلك مسيرة احترافية تمتد لأكثر من 20 عامًا”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “بعد الفوز بلقب بطولة آسيا والدوري، قلت إن هذه اللحظة المناسبة للاعتزال، وسألت نفسي هل هناك جيل قادر على العطاء أم لا؟، ووجدت الجيل الحالي أنه قادر على مواصلة المسيرة ولم أكن أفكر في نفسي بل في الهلال”.
محمد الشلهوب يتحدث عن إصابته بمرض غريب في ظهره في عمر 12 عام #ذات_محمد_الشلهوب @mbsh_10 @Samialjaber pic.twitter.com/ZPgHcLhFvj
— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 10, 2023