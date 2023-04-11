لجنة الانتخابات تعلن موعد إعلان القائمة النهائية المترشحة لمجلس إدارة اتحاد الكرة

أعلنت لجنة الانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أنها تلقت خطابًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي، المتضمن الإفادة بعدم طلب تحكيم استئنافي على قرارات اللجنة.
وقال اتحاد الكرة في بيان له: “إشارة إلى البرنامج الزمني لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم الدورة الخامسة (المعلن في 2 مارس 2023 وحيث تم فتح باب الترشح خلال الفترة من 11 مارس 2023).
وأضاف: “وعطفًا على الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين في تاريخ 19 مارس 2023 واستنادًا على المادة (10) من لائحة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي نصت على: “يجوز الاستئناف على قرارات لجنة الانتخابات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي بحسب الجدول الزمني للانتخابات خلال (5) أيام من تاريخ الإخطار بالقرار”.
وأوضح بيان اتحاد الكرة: “وبموجب خطاب مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (4712) وتاريخ 10 أبريل 2023 المرسل للجنة الانتخابية والمتضمن إفادة رئيس غرف التحكيم المؤقتة للنظر في طلبات الاستئناف على القرارات الصادرة من اللجنة الانتخابية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بأنه لم يتم تقديم أي طلب تحكيم استئنافي بهذا الشأن خلال الفترة المحددة في البرنامج الزمني”. وفق “أخبار 24”.
وأكد البيان: “وعليه سيتم الإعلان عن القائمة الانتخابية النهائية المترشحة لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم (الدورة الخامسة) بتاريخ 25 أبريل 2023 وذلك وفقاً للبرنامج الزمني للانتخابات”.