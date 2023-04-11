رادوي: مسألة منافسة الهلال على لقب الدوري انتهت

قال مدرب الطائي، ميريل رادوي إنه يعتقد أن مسألة منافسة الهلال على لقب الدوري انتهت، وذلك بعد التعادل مع فريقه اليوم.
تعادل نادي الهلال مع نظيره الطائي بهدفين لكل منهما، في المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين في إطار منافسات الجولة 23 من دوري روشن على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
وقال رادوي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة :”أشكر جماهير الهلال على تحيتهم لي، كانت لحظة عاطفية بالنسبة لي”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف :”عمدنا إلى تكثيف اللاعبين في الخطوط الخلفية في الدقائق الأخيرة للمباراة، لنحافظ على نقطة التعادل”.
وتابع :”الهلال فريق كبير ويمتلك الشخصية، والفوز عليه صعب حتى لو عمل أي مدرب على وضع خطط وتكتيكات استثنائية”.