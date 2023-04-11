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جديد المناطق > استخراج طقم أسنان من مريض سبعيني ابتلعه بالخطأ في المدينة
11/04/2023   8:19 ص

استخراج طقم أسنان من مريض سبعيني ابتلعه بالخطأ في المدينة

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تمكنت الفرق الطبية بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة من استخراج طقم أسنان من منتصف المريء لمريض سبعيني ابتلعه بالخطأ، وذلك بواسطة المنظار.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الرئيسي برفقة ذويه بعد أن ابتلع طقم الأسنان الخاص به بالخطأ وكان يعاني من آلام شديدة في الصدر وعدم القدرة على البلع.

وأبان أنه بعد عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة التي أظهرت وجود طقم الأسنان في منتصف المريء، تم استدعاء الفريق الطبي من الأقسام المختلفة للتعامل الفوري مع الحالة، ونجح الفريق باستخراج الطقم عن طريق عمل منظار الجهاز الهضمي العلوي، وتمت متابعة الحالة حتى استقرارها وغادر المستشفى بصحة جيدة . وفق “أخبار 24”.

استخراج طقم أسنان من مريض سبعيني ابتلعه بالخطأ في المدينة

جديد المناطق
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