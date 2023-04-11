أرامكو تتعاون مع “السعودية للقهوة” لتطوير إنتاج البن في المملكة

وقّعت أرامكو والشركة السعودية للقهوة، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم لتعاونٍ استراتيجي غير ربحي لتطوير إنتاج البن وصناعة القهوة في المملكة، والارتقاء بهذه الصناعة إلى مستويات مستدامة لتكون علامة تجارية وطنية منافسة.
وبموجب المذكرة، تواصل الشركة السعودية للقهوة، ما بدأته أرامكو السعودية، بواسطة مبادراتها للمواطنة في دعم صناعة القهوة وتدريب مزارعي منطقتي جازان وعسير والتوسع في تلك المبادرة، بما يخدم مزارعي المنطقة إلى جانب التوسع في تسويق البن على المستوى المحلي وتصديره إلى الأسواق العالمية.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أرامكو السعودية لدعم المشاريع الصغيرة بالمملكة، حيث أطلقت ودعمت العديد من المبادرات والمشاريع ذات الأثر المستدام، والتي تركز على دعم الحرف والمهن اليدوية والشعبية كدعم النحالين، وصيادي الأسماك، وتطوير إنتاج التمور والصناعات التحويلية المصاحبة لها، إضافة إلى تطوير صناعات النسيج.
وقع المذكرة، من جانب أرامكو نائب الرئيس للشؤون العامة بالوكالة، خالد الزامل، ومن الشركة السعودية للقهوة رئيس مجلس إدارة الشركة، فهد النحيط، بحضور مدير إدارة التواصل والتسويق، ومحمد زيني، ومديرة قسم المواطنة في أرامكو السعودية، سارا التميمي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الشركة السعودية للقهوة تهدف إلى زيادة إنتاج البن السعودي، وإبراز المملكة كموطن رئيس لإنتاج بن الأرابيكا الذي يُعد الأشهر عالميًا، عبر تعزيز التقنيات المحلية المستخدمة في إنتاج البن المحلي، وتوفير التدريب اللازم للمزارعين.