تمديد مواعيد خدمة النقل العام والترددي بالمدينة المنورة

يبدأ اليوم (الثلاثاء) تمديد مواعيد خدمة النقل الترددي والنقل العام بالمدينة المنورة، تزامناً مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وسيتم تقديم خدمة النقل الترددي عبر مسارات تم تحديدها لنقل المواطنين والمقيمين إلى المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، وذلك ابتداءً من الساعة 3 مساءً ويستمر لما بعد صلاة القيام بنصف ساعة ليتناسب مع انتهاء وقت صلاة القيام في المسجدين.
وجرى تحديد 6 مواقع لنقل المستفيدين عبر خدمة النقل الترددي إلى المسجد النبوي “ذهاباً وعودة” انطلاقاً من الاستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شظاه، فيما خصّصت موقع الانطلاق السابع في مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة. وفق “أخبار 24”.
ويتواصل تقديم خدمات النقل العام ضمن مشروع “حافلات المدينة” ابتداءً من 3 صباحاً وحتى 3 مساءً في 98 محطةً خلال شهر رمضان عبر مسارات محددة تغطي أرجاء المدينة المنورة.