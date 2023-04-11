بتداولات 5.1 مليار ريال.. سوق الأسهم يتراجع عند 10849 نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة اليوم (الثلاثاء)، على تراجع بنسبة 0.5%، ليغلق عند 10849 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.1 مليار ريال.
وتصدر سهما مسك، والباحة، تراجعات اليوم بنسبة 5%، فيما أنهت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، وسابك، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2%.
كما أغلق سهم بنك الاستثمار منخفضاً عند 16.52 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 0.45 ريال للسهم عن النصف الثاني 2022. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، ارتفعت أسهم علم، وسيرا، واتحاد اتصالات، وزين السعودية، وذيب، ودور، بنسب تراوح بين 2 و4%.
فيما صعد سهما مجموعة الحكير، وتوبي، بأكثر من 2%، عند 25.30 ريال للأول و255 ريالا للثاني، عقب إعلان توصيات بتجزئة القيمة الاسمية للسهم.