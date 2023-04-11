إعلان المقبولين مبدئياً بالوظائف العسكرية لقوات أمن المنشآت

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية لقوات أمن المنشآت على رتبة (جندي) للرجال.
وأوضحت أنه لمعرفة نتيجة وطلبات القبول، ضرورة الدخول عبر منصة (أبشر- توظيف) عبر الرابط.
وأكدت على ضرورة الحضور بالزي الرياضي حسب اليوم والوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح في نتيجة القبول عبر المنصة مع إحضار مجموعة من المستندات تشمل إحضار نموذج موعد المراجعة وأصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة واضحة منها وصورة مصدقة من الشهادة الدراسية وعدد 2 من صور الشهادات أو المؤهلات العلمية الإضافية مع السجل الأكاديمي للمؤهل في حال تقديمها على منصة (أبشر ـ التوظيف) مصدقة من الجهة التعليمية الصادرة منها، أما الوثائق الصادرة من خارج المملكة فيتم تصديقها من الجهة المختصة بوزارة التعليم. وفق “أخبار 24”.
كما أوصت بإحضار صورة من نتيجة اختبار القدرات العامة (قياس) التي تم إدخالها عبر المنصة، وصورة من سجل الأسرة لوالد المتقدم، والذي يتضمن اسم والدة المتقدم، وأصل سجل الأسرة للمتقدم في حال كونه متزوجاً وصورة منه وعدد 6 صور شخصية شمسية ملونة بخلفية بيضاء حديثة.