“إنفاذ” يقيم 11 مزادًا على 136 عقارًا بعدة مناطق

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة 11 مزادًا علنيًا، وذلك في الفترة ما بين 11 إلى 30 أبريل 2023م.
وتتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 136 عقارًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، تقع في 10 مناطق مختلفة في المملكة.
وتبدأ المزادات بـ 25 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات روشان وسهم الجنوب والعز الإلكترونية، ثم 36 عقارًا بمدينة جدة في مزاد نسائم جدة وواجهة المطار الإلكترونية، و24 عقارًا بمدينة الدمام في مزاد الشاطئ الشرقي وأيقونة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وتشمل المزادات أيضا مزاد درر الشمال الإلكتروني الذي يستعرض 25 عقارًا في كل من تبوك وحائل والجوف، ثم مزاد ركائز المدينة الإلكتروني الذي يعرض 6 عقارات بالمدينة المنورة، وأخيرًا مزاد زهرة الجنوب وكنوز الإلكتروني الذي يقام على 7 عقارات في كل من أبها وصبيا وخميس مشيط.