إحالة 17 شخصًا للنيابة للتلاعب بأسعار أسهم شركات مدرجة بالسوق

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم (الثلاثاء)، إحالة 17 مشتبها بمخالفتهم نظام السوق المالية إلى النيابة العامة، لإنشاء أحدهم محفظتين استثماريتين عائدتين لمستثمرين في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن أحد المشتبه بهم اشترك مع الآخرين في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، عن طريق قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر أسهم عدد من الشركات المدرجة بالسوق.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، داعية جميع المتعاملين والمستثمرين إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم. وفق “أخبار 24”.
وذكرت الهيئة أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية سوف تعلن هوية المشتبه بهم، وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.