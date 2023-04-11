بمشاركة 320 متسابقاً.. “الثقافة” تكرم الفائزين بالمسابقة القرآنية الرمضانية

كرمت وزارة الثقافة وجمعية خيركم لتحفيظ القرآن، أمس (الإثنين)، الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة القرآنية الرمضانية الكبرى.
وشهد الحفل الختامي، للمسابقة التي انطلقت ضمن موسم رمضان بالمنطقة التاريخية بجدة البلد، تكريم الفائزين الـ 100 الأوائل في مسارات المسابقة الثلاثة، وقدمت خيركم درعاً تذكارياً للوزارة تقديراً لجهودها في تنظيمها وإنجاحها.
وهنأ رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي الفائزين في المسابقة، وقدم شكره لوزارة الثقافة وعلى رأسها وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان.
وشهدت المسابقة تنافسًا بين 320 حافظًا للقرآن من مختلف الأعمار والجنسيات، من بينهم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لم تمنعهم الإعاقة من المشاركة والمنافسة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المسابقة القرآنية الرمضانية الكبرى تقدّم لها في مرحلتها الأولية 1680 حافظاً للقرآن، فيما تأهل منهم 320 مشاركاً هم الأبرز صوتاً وتلاوة وإتقاناً وتمكناً، عن طريق تنافسهم في ثلاثة مسارات وهي حفظ القرآن الكريم، وأجمل التلاوات، وفضائل للأطفال، وكانت بين الفترة 13-19 من شهر رمضان المبارك، حيث بلغ مجموع جوائزها 150 ألف ريال.