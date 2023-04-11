تنتهي بعد 5 أشهر.. “البيئة” تُذكر بمهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة

جدَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الثلاثاء)، دعوتَها لأصحاب الآبار غير المرخَّصة، إلى الإسراع بالإفصاح عن آبارهم قبل نهاية المهلة الممنوحة لهم، والتي تنتهي بعد 5 أشهر في 19 / 2 / 1445هـ.
وأوضحت الوزارة أن استقبال طلبات الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها يتم عبر تطبيق “نما”، من خلال الدخول إلى خدمة (طلب إفصاح عن بئر غير مرخَّصة)، للحصول على شهادة الإفصاح إلكترونيًّا، وتعفي هذه الشهادة أصحابها من الغرامات المقررة وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، التي تصل إلى 100 ألف ريال.
وأشارت الوزارة إلى أن الإفصاح يشمل كل الآبار غير المرخصة؛ سواء كانت للأفراد أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، وسواء كانت أغراضها زراعية أم صناعية أم حضرية. وفق “أخبار 24”.