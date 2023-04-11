استطلاع رأي: “36% من السعوديين” ضد “السُفرتين” على حساب “الوجبة الواحدة”

أظهر استطلاع للرأي حول العادات اليومية في شهر رمضان، تفضيل 36% من المواطنين تناول وجبة واحدة قبل صلاة المغرب والعشاء.
وأوضح استطلاع الرأي، الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن 34% يفضلون وجبتين منفصلتين قبل المغرب وبعد التراويح، فيما يتناول 30% وجبتين منفصلتين قبل صلاة المغرب وبعدها.
وعن توقيت النوم في شهر رمضان، أكد 41% من المواطنين أنهم لا ينامون بالليل، فيما ينام 25% بين الساعة الواحدة والثالثة صباحًا، و11% ينامون بعد الساعة الثالثة صباحًا، و23% ينامون بين الساعة 11 ليلًا و1 صباحًا. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بمشاهدة التلفاز والبرامج، أظهر الاستطلاع الذي شارك به أكثر من ألف مواطن في مختلف مناطق المملكة، أن 53% من العينة لا يشاهدون التلفاز في رمضان، و37% بعد الإفطار، فيما يشاهد 5% التلفاز عند السحور، و4% بنهار رمضان أثناء الصيام.